Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обновился список полностью доступных для туризма стран
08.03.2021 21:40
Просто жить – недостаточно: как формируется стаж для досрочной пенсии в Карелии 3
08.03.2021 15:16
Сергей Лазарев назвал певицу из Петрозаводска бриллиантом шоу на телеканале "Россия 1" 1
08.03.2021 12:46
Группа Little Big выпустила новый клип с Пухляшом (ВИДЕО)
08.03.2021 19:40
Снегоуборочная техника расширяет проезжую часть дорог Петрозаводска, утверждают в мэрии 9
08.03.2021 16:33
Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах 17
08.03.2021 10:50
Легковушка на полном ходу вылетела с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
08.03.2021 14:06

Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии

Новости. Общество
10:06, 09 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сысоев Григорий
Загрузка...

В поселке Пряжа трое взрослых еле отбили третьеклассников от стаи бездомных собак.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Пряжа, чей сын стал жертвой нападения своры из 12 собак. Мальчик возвращался вместе со своим одноклассником из школы, когда стая набросилась на ребят в районе нового пляжа. Собаки загнали третьеклассников в огромный сугроб, образовавшийся после уборки дорог. Ребята оказались по пояс в снегу. Животные прыгали на мальчиков, пытаясь укусить за лицо.

"Еще чуть-чуть и собаки бы добрались до детей. Мой сын пережил такой ужас! И слава Богу, что остановились мимо проезжающие машины. На помощь мальчикам пришла женщина и двое мужчин с дубинкой и электрошокером. Детей еле отбили от разъяренных собак. И даже когда на машине мальчиков повезли домой, свора еще какое-то время продолжала преследовать автомобиль", - рассказала Евгения, мама девятилетнего мальчика.

После инцидента женщина обратилась в местную администрацию. Там пообещали провести отлов бездомных животных. Но мама девятиклассника боится за сына, который еле оправился от шока, и теперь встречает его из школы.

"Я понимаю, что сама не справлюсь с 12-тью собаками. Но другого выхода пока нет. Сначала эти собаки нападали на кошек, теперь – на детей. Скоро, видимо, и на взрослых кидаться начнут. Бродящие животные разгуливают по поселку от улицы Горького до улицы Зеленой. И управы на них нет. И что нам делать?! Это крик материнской души! Я очень боюсь за своего ребенка. Но у нас пока беда не случится, никто ничего делать не будет", - констатирует Евгения.

Ранее в Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ульяна
2021-03-09 10:12:07
Представить такое в цивилизованной стране?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2021, 14:00
Что на самом деле происходит с "ТехРентом"
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
02.03.2021, 08:20
Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Чтиво

05.03.2021 13:45
Без политики
Костная клиника: Идешь, держась за стенки? Пора лечить коленки!
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
Букет мимоз в память о российском феминизме
04.03.2021 12:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»