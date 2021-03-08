Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии

В поселке Пряжа трое взрослых еле отбили третьеклассников от стаи бездомных собак.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Пряжа, чей сын стал жертвой нападения своры из 12 собак. Мальчик возвращался вместе со своим одноклассником из школы, когда стая набросилась на ребят в районе нового пляжа. Собаки загнали третьеклассников в огромный сугроб, образовавшийся после уборки дорог. Ребята оказались по пояс в снегу. Животные прыгали на мальчиков, пытаясь укусить за лицо.

"Еще чуть-чуть и собаки бы добрались до детей. Мой сын пережил такой ужас! И слава Богу, что остановились мимо проезжающие машины. На помощь мальчикам пришла женщина и двое мужчин с дубинкой и электрошокером. Детей еле отбили от разъяренных собак. И даже когда на машине мальчиков повезли домой, свора еще какое-то время продолжала преследовать автомобиль", - рассказала Евгения, мама девятилетнего мальчика.

После инцидента женщина обратилась в местную администрацию. Там пообещали провести отлов бездомных животных. Но мама девятиклассника боится за сына, который еле оправился от шока, и теперь встречает его из школы.

"Я понимаю, что сама не справлюсь с 12-тью собаками. Но другого выхода пока нет. Сначала эти собаки нападали на кошек, теперь – на детей. Скоро, видимо, и на взрослых кидаться начнут. Бродящие животные разгуливают по поселку от улицы Горького до улицы Зеленой. И управы на них нет. И что нам делать?! Это крик материнской души! Я очень боюсь за своего ребенка. Но у нас пока беда не случится, никто ничего делать не будет", - констатирует Евгения.

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