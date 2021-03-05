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В Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку

Новости. От читателей
16:57, 06 Марта 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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На Древлянке пожилая женщина пострадала от собаки соседей.

В минувшую пятницу 70-летняя жительница дома №13 по улице Древлянка была травмирована, когда выходила из лифта на первом этаже. На нее набросилась одна из трех собак, с которыми возвращались с прогулки соседи. Животные были без намордников.

"Собака прокусила женщине руку. Пенсионерка вернулась домой, где пыталась остановить кровь", - сообщили "Столице на Онего" читатели.

Пожилая женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Хотя рука сильно опухла. По словам читателей нашего издания, пенсионерка боится заразиться коронавирусом, поэтому старается не посещать медучреждения, где могут находиться больные COVID-19.

"Надеемся, что здоровью женщины ничего не угрожает. Но на соседей, держащих в квартире сразу три собаки, нужно искать управу", - уверены читатели. 

Ранее сообщалось, в Карелии девочке заплатят компенсацию за укус собаки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-06 19:41:24
Давидка не имеет воспитания. Он не любит ни животных, ни людей. И не вышел ещё из подросткового возраста. Кот сказал, что всю отведенную жизнь он будет таким злым.
Изя
2021-03-06 18:57:42
В Столице один негатив про собак , видно . что на кира с котом работают , отрабатывают пайку :) )))
кир
2021-03-06 19:28:40
Изя, так точно. :)
Вася
2021-03-06 18:34:23
Страдаем, всё, на благо родины,
Zim
2021-03-06 18:24:09
А может стоит обязать всех владельцев крупных и средних собак пройти со своими питомцами курс ОКД? Почему у них нет обязанности занимается их воспитанием?
Вася
2021-03-06 18:02:46
А кто первый начал?
Os
2021-03-06 17:56:09
Так собаководы собак без намордников по подъезду обычно водят, потому что штрафов нет, да и власти прособачье настроены.
Изя
2021-03-06 19:02:09
Os, в Карелии прокошачьи настроены )))
David.
2021-03-06 17:12:09
Где зоозащитники? Пенсионерка виновата, что блоховоза спровоцировала.
Изя
2021-03-06 19:02:55
David., дома надо сидеть и не мешать людям с собаками жить )))
кир
2021-03-06 19:27:53
Изя, :)
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