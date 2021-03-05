В Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку

На Древлянке пожилая женщина пострадала от собаки соседей.

В минувшую пятницу 70-летняя жительница дома №13 по улице Древлянка была травмирована, когда выходила из лифта на первом этаже. На нее набросилась одна из трех собак, с которыми возвращались с прогулки соседи. Животные были без намордников.

"Собака прокусила женщине руку. Пенсионерка вернулась домой, где пыталась остановить кровь", - сообщили "Столице на Онего" читатели.

Пожилая женщина не стала обращаться за медицинской помощью. Хотя рука сильно опухла. По словам читателей нашего издания, пенсионерка боится заразиться коронавирусом, поэтому старается не посещать медучреждения, где могут находиться больные COVID-19.

"Надеемся, что здоровью женщины ничего не угрожает. Но на соседей, держащих в квартире сразу три собаки, нужно искать управу", - уверены читатели.

Ранее сообщалось, в Карелии девочке заплатят компенсацию за укус собаки.