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В Карелии девочке заплатят компенсацию за укус собаки

Новости. Общество
14:34, 10 Сентября 2020
фото: © shutterstock.com/Yakovlev Sergey
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В Прионежском районе хозяину собаки, покусавшей 14-летнюю девочку, придется заплатить пострадавшей 35 тысяч рублей.

По сообщению прокуратуры Карелии, инцидент произошел в мае этого года, когда 14-летняя девочка возвращаясь вечером в компании сверстников с прогулки. На ребенка напала собака, которую хозяин оставил на своем участке без намордника. Животное, перепрыгнув через забор, набросилось и укусило девочку за руку. Ребенок испугался, ему было очень больно. Впоследствии девочке с раной руки пришлось обращаться в медицинское учреждение.

"Хозяином собаки нарушены правила содержания домашних животных, в связи с чем несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания. Возмещение морального вреда в соответствии с гражданским законодательством возлагается на нарушителя. По решению суда в пользу ребенка в качестве компенсации с владельца животного взыскано 35 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре республики.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Сортавале собака местного жителя набросилась на девятилетнюю девочку. Сортавальский городской суд обязал владельца животного выплатить компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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