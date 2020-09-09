В Карелии девочке заплатят компенсацию за укус собаки

В Прионежском районе хозяину собаки, покусавшей 14-летнюю девочку, придется заплатить пострадавшей 35 тысяч рублей.

По сообщению прокуратуры Карелии, инцидент произошел в мае этого года, когда 14-летняя девочка возвращаясь вечером в компании сверстников с прогулки. На ребенка напала собака, которую хозяин оставил на своем участке без намордника. Животное, перепрыгнув через забор, набросилось и укусило девочку за руку. Ребенок испугался, ему было очень больно. Впоследствии девочке с раной руки пришлось обращаться в медицинское учреждение.

"Хозяином собаки нарушены правила содержания домашних животных, в связи с чем несовершеннолетней причинены нравственные и физические страдания. Возмещение морального вреда в соответствии с гражданским законодательством возлагается на нарушителя. По решению суда в пользу ребенка в качестве компенсации с владельца животного взыскано 35 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре республики.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее в Сортавале собака местного жителя набросилась на девятилетнюю девочку. Сортавальский городской суд обязал владельца животного выплатить компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.