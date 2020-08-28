В Карелии большая собака покусала школьницу

В Сортавале собака местного жителя набросилась на девятилетнюю девочку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Крупная собака укусила ребенка за голень левой ноги, в связи с чем ребенку потребовалась медицинская помощь.



При нападении собака была без намордника, находилась за пределами придомовой территории, владелец собаку не контролировал.

"В ходе нападения животного девочка испытала сильный стресс, физические и нравственные страдания, связанные с болевыми ощущениями. До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации", – отметили в прокуратуре.

Сортавальский городской суд обязал владельца животного выплатить компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.