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В Карелии большая собака покусала школьницу

Новости. Криминал
16:29, 28 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Yakovlev Sergey
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В Сортавале собака местного жителя набросилась на девятилетнюю девочку, сообщили в прокуратуре Карелии.

Крупная собака укусила ребенка за голень левой ноги, в связи с чем ребенку потребовалась медицинская помощь.

При нападении собака была без намордника, находилась за пределами придомовой территории, владелец собаку не контролировал.

"В ходе нападения животного девочка испытала сильный стресс, физические и нравственные страдания, связанные с болевыми ощущениями. До настоящего времени она опасается крупных животных, в одиночку не выходит из дома. После укуса ей пришлось пройти амбулаторное лечение, в том числе курс вакцинации", – отметили в прокуратуре.

Сортавальский городской суд обязал владельца животного выплатить компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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Комментарии

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2020-08-28 16:33:47
У девочки есть отец ?
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