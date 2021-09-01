Свыше 180 миллионов тестов на коронавирус было проведено в России за время пандемии

Только за последние сутки в стране было проведено около 500 тысяч лабораторных исследований на наличие COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 сентября, за сутки в России выявлено 18 856 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 336 (7,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 975 174 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 236 738.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 690 человек.

За этот же период скончались 799 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 185 611.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 180 миллионов лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 464 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 сентября остаются 1 192 677 человек.

Напомним, в Карелии за сутки подтверждены еще три смерти пациентов от COVID-19. Общее число жертв пандемии достигло 787 человек.