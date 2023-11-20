Свыше 2 тысяч семей в Карелии направили маткапитал на обучение детей

Отделение СФР по Карелии перечислило образовательным организациям более 78 миллионов рублей.

В Карелии 2444 семьи направили федеральный материнский капитал на обучение детей, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Отделение Социального фонда России (СФР) по Карелии перечислило образовательным организациям более 78 миллионов рублей.

Правом направить средства маткапитала на обучение детей воспользовалась Виктория Махначева из поселка Ляскеля Питкярантского района.

На сегодняшний день Виктория и Анатолий воспитывают двух детей — сына Вадима и дочь Арину. О том, что материнский капитал направят на обучение детей, решили еще 15 лет назад, когда родился младший ребенок. Жилищные вопросы в семье решены, поэтому выбор был очевиден.

«Мы сразу остановились на обучении. Другой версии не рассматривали. Материнский капитал — ощутимая поддержка для нас. Сейчас образование недешевое, я бюджетник, наши зарплаты с мужем невысокие. Поэтому, как только получили материнский капитал, его сохранили, а как пришло время, он нас очень выручил», — рассказывает Виктория.

Средства семья направила на обучение Вадима, он будущий юрист.

«Сын получил среднее профессиональное образование и поступил в Российский университет транспорта в Москве. Ему 24 года, сейчас учится на третьем курсе. Заявление о распоряжении материнским капиталом мы подали в клиентской службе СФР — сотрудники нам помогли быстро оформить документы, потому что нужно было успеть до начала учебного года», — говорит мама.

Материнский семейный капитал — важная мера поддержки семей с детьми по нацпроекту «Демография», инициированному президентом России. Как подчеркнули в источнике, после улучшения жилищных условий образование — второе по популярности направление использования материнского капитала в Карелии. Им можно оплатить обучение в школе, вузе, колледже или учреждении дополнительного образования после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста.

На оплату дошкольного образования средства могут быть направлены сразу после получения сертификата.

Распорядиться маткапиталом на обучение детей становится с каждым годом проще. Теперь можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Родители также могут направить маткапитал на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Благодаря тому, что СФР заключил соглашения о взаимодействии с 28 тысячами образовательных организаций, родителям не требуется предоставлять копию договора при распоряжении материнским капиталом на обучение. Если у вуза или колледжа есть соглашение, то информацию о предоставлении образовательных услуг СФР запросит у них самостоятельно.

Как напомнили в источнике, размер материнского капитала в 2023 году для семей, в которых первый ребенок был рожден с 2020 года и позднее, составляет 586 946,72 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя и более детьми, рожденными до 2020 года, либо на третьего, четвертого и последующих детей, если ранее не возникло право на материнский капитал.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 188 681,53 рублей и составляет 775 628,25 рублей.