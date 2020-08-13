Свыше 900 тысяч человек заразились COVID-19 в России

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 912823 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5065 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 722964 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6568 пациентов.

Летальных случаев за все время: 15498, за последние сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.