Свыше 900 тысяч человек заразились COVID-19 в России

Общее число заболевших COVID-19 в России составило 912823 человек, сообщили в оперштабе РФ.
За последние сутки в России выявлено 5065 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.
Выздоровели за время пандемии 722964 человек, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6568 пациентов.
Летальных случаев за все время: 15498, за последние сутки подтверждено 114 летальных случаев с коронавирусом.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, среди наиболее подверженных вирусу стран: США Бразилия, Индия и Россия.
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