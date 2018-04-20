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Новости. Общество
10:39, 20 Апреля 2018
фото: Александр Ханцевич-младший

Сын Ханцевича победил в конкурсе на место директора школы №43

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Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший победил в конкурсе на должность директора общеобразовательной школы №43.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являющаяся на данный момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408. 

Теперь, как пояснили в администрации, решение должна принять глава Петрозаводска Ирина Мирошник, именно она является непосредственным работодателем, и за ней остается право выбора и решающая подпись.

Для принятия окончательного решения по закону отводится 10 дней.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-20 12:11:58
Сыном Пескова быть всё равно выгоднее, чем сыном Ханцевича.
https://www.youtube.com/watch?v=tQGSAh8BioY
Алина
2018-04-20 12:02:56
Ребят 30 лет, это уже не совсем юнец. У моих родителей в 30 было уде 2 детей, свекр в 30 управлял сельской школой. Да и у нас есть отличный пример Кончезерской школой уже несколько лет управляет молодой директор, начавший свою карьеру директора в 28 лет. Пора уже давать дорогу молодым!
Серж
2018-04-20 11:59:50
И что он там на руководит в 29 лет , развалит коллектив педагогов и весь учебный процесс . . Где мозги в министерствах ????
однозначно
2018-04-20 11:58:45
И так сойдет. Обычная школа, в которой учатся обычные оболтусы. Чего жути нагонять.
goo
2018-04-20 11:39:48
Анти окончательно спалился.
анти
2018-04-20 11:53:09
goo, подключайте иногда головной мозг, спинной уже не выдерживает перегрузок :) Неокортекс вам для чего дан? Пользуйтесь!
goo
2018-04-20 11:58:45
анти, я-то тут при чем? Дед щукарь ниже вас обозначил.
анти
2018-04-20 12:08:01
goo, мало того, что вы не особо умный, так ещё и озабоченный :) Поздравляю!
Инженер Брунс
2018-04-20 11:29:15
угробят школу окончательно, предыдущего директора уже давно надо было вышвырнуть
анти
2018-04-20 11:42:20
Инженер Брунс, много понимаете в функционировании и развитии школы? Нет? Засим, стоит ли экспертировать...
баян
2018-04-20 11:26:37
да,а выбор падет на победителя, смех и только.
gaudealis
2018-04-20 10:56:32
В Госдуму РФ внесён законопроект о признании экстремистскими любых материалов, содержащих слово "КУМОВСТВО" и об уголовной ответственности в отношении любого гражданина, употребившего в устной или письменной речи данную лексическую единицу.
анти
2018-04-20 10:53:54
Толковый молодой человек. Побольше бы таких в образовании!
Инженер Брунс
2018-04-20 11:29:49
анти, ды ты шо! А чего Ширшина не пошла или Слабунова? Такие два спеца великих!
анти
2018-04-20 11:36:06
Инженер Брунс, они-то здесь каким боком?
gaudealis
2018-04-20 11:00:35
Побольше бы ТАКИХ людей в образовании http://shkola3000.ru/NEW_Shetinin-Mihail-Petrovich.html
А этот сын партийного функционера - лишь жалкий молокосос, своей карьерой обязанный факту генетического родства с ушлым депутатишкой.
анти
2018-04-20 11:17:14
gaudealis, "придержите коней"! Оскорблять человека, скрываясь за ником, ума много не надо. Имея опыт совместной работы с Александром, могу утверждать, что он грамотный, эрудированный, работоспособный специалист с высоким уровнем эмоционального интеллекта.
gaudealis
2018-04-20 12:07:03
анти, коль вам хорошо знаком юнец, выкладывайте-ка сюда весь перечень его достижений, желательно и педагогических тоже. Он - заслуженный учитель? Он был победителем конкурса "Учитель года"? У него есть многолетний управленческий опыт? У него есть учёная степень по педагогике и десятки научных публикаций? Он автор новаторских методик? Он автор учебников? Не стесняйтесь, расскажите нам всё, что знаете. Нам жутко некомфортно пребывать в неведении. Хочется понимать, благодаря каким реальным заслугам его решили назначить на эту должность.
анти
2018-04-20 11:40:48
gaudealis, ваша ирония, переходящая в сарказм, вызывает только усмешку, не более. По существу-то вам сказать нечего, вот и начинается ёрничанье... Детская реакция, однако :)
gaudealis
2018-04-20 11:34:46
ой-ой-ой, как трогательно, особенно про "эмоциональный интеллект"...
Пойду-ка я "над вымыслом слезами обольюсь", что ли :)
Старый дед щукарь
2018-04-20 10:49:07
Гомик он говорят!
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