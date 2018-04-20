Сын Ханцевича победил в конкурсе на место директора школы №43

Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший победил в конкурсе на должность директора общеобразовательной школы №43.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являющаяся на данный момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408.

Теперь, как пояснили в администрации, решение должна принять глава Петрозаводска Ирина Мирошник, именно она является непосредственным работодателем, и за ней остается право выбора и решающая подпись.

Для принятия окончательного решения по закону отводится 10 дней.