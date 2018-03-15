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Новости. Общество
11:17, 15 Марта 2018

В школу на Древлянке ищут нового директора

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Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 43, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация столицы Карелии объявила конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов".

Желающие выдвинуть свою кандидатуру на пост директора школы №43 должны иметь:

- высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление персоналом"

- стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики

- стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Сроки приема документов: с 14 марта по 12 апреля.

Дата проведения конкурсной комиссии: 16 апреля.

Для участия в конкурсе представляются: заявление, фотография 3х4 см, заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, копия документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, заверенная собственноручно программа развития образовательного учреждения, мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя, согласие на обработку персональных данных, копия справки о наличии (отсутствии) судимости, копия медицинской справки о состоянии здоровья или медицинской книжки.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Информация о конкурсе размещена здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dmitrii Che
2018-03-15 13:00:19
Комментарий для тестирования комментариев и их редактирования. не удалять. 111. [b]222[/b]



Мизантроп
2018-03-15 13:13:16
Dmitrii Che, Есть, товарищ майор.
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