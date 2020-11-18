Сын известного белорусского бизнесмена возглавил компанию "Амкодор-Онего" в Карелии

Сын известного белорусского бизнесмена, председателя совета директоров холдинга "Амкодор" Александра Шакутина возглавил российскую компанию "Амкодор-Онего".

Это следует из информации на сайте белорусского производителя спецтехники и российского реестра юрлиц, пишет новостной портал Белоруссии.

Александр Шакутин-младший сменил на посту руководителя "Амкодора-Онего" Сергея Гайтюкевича.

В 2018 году "Амкодор" приобрел имущество находившегося в процедуре банкротства Онежского тракторного завода в Петрозаводске и создал на его базе компанию "Амкодор-Онего".

При поддержке местных и федеральных властей Шакутины планируют модернизировать завод в Карелии и наладить производство машин для лесопромышленного комплекса.

Первые единицы лесозаготовительной техники сошли с конвейера "Амкодор-Онего" в марте этого года.

Александр Шакутин-младший родился 5 августа 1985 года в деревне Прилукская Слобода Минского района. В 2008 году окончил Белорусский государственный университет по специальности "юрист".

Свою трудовую деятельность ведет с 2003 года, следует из биографии. Все это время работал в компаниях, которые связаны с бизнесом его отца. Правда, начинал на невысоких должностях — юрисконсульт, специалист по маркетингу, торговый агент. C июля 2011 года по май 2018 года был генеральным директором "Спамаш Групп". Затем более двух лет являлся первым замгендиректора ОАО "АМКОДОР" — управляющая компания холдинга". С сентября 2020 года — руководитель "Амкодор-Онего".

Напомним, что в сентябре правительство Карелии выражало надежду на продолжение реализации проекта по производству лесозаготовительной техники на белорусском предприятии "Амкодор-Онего", созданном на бывшей производственной площадке Онежского тракторного завода.