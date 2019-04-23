Сын Высоцкого встретится с петрозаводчанами

Встреча с Никитой Высоцким пройдет в среду в Национальной библиотеке Карелии.

Национальная библиотека Карелии и Клуб любителей творчества Владимира Высоцкого приглашают 24 апреля в 13.15 на встречу с директором государственного культурного центра-музея В.С. Высоцкого "Дом Высоцкого на Таганке" Никитой Высоцким.

Встреча состоится в конференц-зале Национальной библиотеки Карелии.