Сын Зверева ушел в монастырь

Сын знаменитого стилиста сообщил публике, что вот уже месяц живет в монастыре.

Сергей стал гостем передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым и рассказал, что к такому довольно радикальному шагу его подтолкнуло одно из последних интервью отца, и вообще – психологическое давление со стороны приемного родителя, пишет "Узнай все".

Отношения Зверева-старшего с молодым человеком, который, как оказалось – не его биологический сын, не ладились уже давно. Стилисту не нравилось то, что Сергей сознательно отказался от светской жизни и не продолжил развиваться как певец и шоумен. Кроме того, Звереву-старшему категорически не нравились избранницы сына. В недавнем интервью он заявил, что у жены Сергея криминальное прошлое, при этом она якобы использует молодого человека.

По словам Зверева-младшего, ему было очень плохо из-за слов отца. Тем не менее, он не стал высказывать ничего родителю и, отключив телефон, просто ушел в монастырь. Там он, по его словам, жил в крохотной келье и помогал монахиням по хозяйству.

Возвращаться к мирской жизни Зверев-младший пока не собирается.