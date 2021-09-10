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Таиланд открывает основные курорты для российских туристов

Новости. Общество
09:05, 13 Сентября 2021
фото: pixabay

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Таиланд планирует с 1 октября открыть для иностранных туристов ряд регионов, в числе которых — Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

Об этом заявил руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

«Для российского рынка важно, что это Бангкок и Паттайя. Также важно, что это Чанг, Хуахин и Чиангмай, которые, может быть, не так популярны у российских туристов, как Бангкок и Паттайя, но тоже пользуются популярностью», — сказал господин Кинель, чьи слова цитирует «Интерфакс».

С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым российской вакциной «Спутник V» от коронавируса, посещать острова Пхукет и Самуи без прохождения двухнедельного карантина.

Туристам перед поездкой необходимо получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем 100 $ тыс. При въезде нужно представить сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Также туристы должны сдать еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки. Детям в возрасте до 18 лет нужно представить только тест.

Страховку, включающую лечение COVID-19, туристы смогут купить у российских и тайских страховых компаний. По словам Кинеля, в Таиланде такую страховку можно приобрести за 2,5-2,6 тыс. бат или 5 тыс. руб. у 20 страховщиков.

 

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