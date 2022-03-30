Тайную жизнь лис, белок и глухарей сняли на видео в Карелии (ВИДЕО)

Очередную серию видеозарисовок опубликовали авторы проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных».
«Глухари гуляют. Лиса ночью. Глухарь поет. Белки шалят. Глухарь на галечнике», — говорится в описании к видео.
Кадры сняты в Прионежском и Пряжинском районах Карелии.
Проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» реализуется Спортивно-экологическим клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.
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