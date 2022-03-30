Тайную жизнь лис, белок и глухарей сняли на видео в Карелии (ВИДЕО)

фото: «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных».

Очередную серию видеозарисовок опубликовали авторы проекта «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных».

«Глухари гуляют. Лиса ночью. Глухарь поет. Белки шалят. Глухарь на галечнике», — говорится в описании к видео.

Кадры сняты в Прионежском и Пряжинском районах Карелии.



Проект «Фототуризм как инструмент охраны окружающей среды и животных» реализуется Спортивно-экологическим клубом «Пилигрим» при поддержке Фонда Грантов Главы Карелии.