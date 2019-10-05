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Новости. Криминал
16:00, 05 Октября 2019
фото: ГТРК "Карелия"

"Так как у меня много кредитов, надо эти деньги забрать"

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Бывший соцработник Юлия Семенова, обвиняемая в жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов в Питкяранте, рассказала, как совершила преступление.

Подсудимая ходила к жертвам три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам, с 2014 года. После того, как Юлия вышла осенью из отпуска, Елена сообщила ей, что им с братом досталась в наследство от матери, которая умерла 19 сентября 2018 года, крупная сумма денег.

"В начале октября я узнала, что у них дома есть какая-то сумма денег. После этого я решила – так как у меня много кредитов, надо эти деньги забрать. Так как они всегда дома были, я не знала, где эти деньги хранятся. Я в интернете смотрела, как убить человека. И ножом в шею, так как будет большая потеря крови, показалось вариантом...", - сказала Семенова.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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кир
2019-10-05 16:16:40
Тьфу на ваше бесчеловечное смакование убийств. Не читаю вас, СМИ-людишки.
Гость
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