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"Так вот же она!": Глава Карелии ответил на вопрос, "где наша промышленность"

Новости. Экономика
16:05, 10 Ноября 2020
фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин
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Глава Карелии Артур Парфенчиков перечислил основные достижения промышленного развития республики, обеспечившие региону третье место в общероссийском рейтинге.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства Карелии, комментируя результаты рейтинга регионов России по темпам роста промышленности, составленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг". Карелия заняла в нем третье место среди всех субъектов Федерации.

"Люди спрашивают, а где наша промышленность. Так вот же она! Суда строим, трактора учимся строить и все больше и больше двигаемся вперед, продукцию увеличиваем, инвестиции вкладываем, модернизируем производство",  - заявил Парфенчиков.

Какие примеры успехов карельской промышленности он назвал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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бюджет
2020-11-10 17:02:23
Ну понятно, наша, наша. А конкретно ЧТО? А хозяевА нАшей промышленности КТО?
Горожанин
2020-11-10 16:45:20
А "Петрозаводскмаш" не наш? Единственное серьезное предприятие в городе - и о нем молчат
Изя
2020-11-10 16:21:09
Местные производители-учредители где? Один Маркелов и есть ???? :)
off
2020-11-10 16:19:44
Инновации и нанотехнологии опять же. Плодотворное сотрудничество с карельскими учеными. Много чего.
Гость
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