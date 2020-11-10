"Так вот же она!": Глава Карелии ответил на вопрос, "где наша промышленность"

Глава Карелии Артур Парфенчиков перечислил основные достижения промышленного развития республики, обеспечившие региону третье место в общероссийском рейтинге.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства Карелии, комментируя результаты рейтинга регионов России по темпам роста промышленности, составленного рейтинговым агентством "РИА Рейтинг". Карелия заняла в нем третье место среди всех субъектов Федерации.

"Люди спрашивают, а где наша промышленность. Так вот же она! Суда строим, трактора учимся строить и все больше и больше двигаемся вперед, продукцию увеличиваем, инвестиции вкладываем, модернизируем производство", - заявил Парфенчиков. Какие примеры успехов карельской промышленности он назвал, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".