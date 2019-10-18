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Новости. Общество
11:11, 18 Октября 2019
фото: администрация Петрозаводска

"Такой техники в Петрозаводске не было". Власти оценили работу дорожных строителей

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Строительные компании, ремонтировавшие дороги и тротуары в Петрозаводске в этом году, дают гарантию качества на 4 года.

Такой срок установлен в муниципальных контрактах, сообщил начальник Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

"Официальная гарантия 4 года. Мы надеемся, конечно, что срок этот будет явно превышен", - заявил Бекелев в эфире телеканала "Россия 24. Карелия".

По его словам, подрядные организации "адекватно" реагировали на претензии к качеству работ.

Участвовавший в телепрограмме депутат Петросовета Дмитрий Романов оценил профессионализм дорожных рабочих и технику петербургской фирмы, которая работает в Петрозаводске.

"Техника у компании из Санкт-Петербурга достаточно серьезная, такой техники в Петрозаводске не было…", - сказал депутат.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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zanoza
2019-10-18 12:15:19
Конечно! И солнце не так ярко светило и ночи были не такими тёмными :)
Juniper59
2019-10-18 12:13:08
Вчера проходил по свежеотремонтированной Красной мимо «Триал-Спорта» (бывш. «Спорттоваров»).
На всём участке от Антикайнена до Анохина в структуре асфальта на половине площади дороги видна влага. Ощущение, что она впиталась в покрытие, а не высохла, оставшись на поверхности.
Пролежит четыре года?
Американец
2019-10-18 13:20:24
Juniper59, так на улице не тропики. Здесь климат влажный, вот и на асфальте она тоже есть. А ты что, внутрь заглядывал? Раз такой умный, шел бы в проверяющие, а то кактешься на своем драндулете без дела, а так, раз такой умный и сочувствующий, помог бы. Или тебе ....ть на город, в котором живешь? Еще бы Фукса взял, он тоже эксперт везде, особенно если Россию грязь пополивать
zanoza
2019-10-18 12:25:33
Juniper59, куда же он денется, будет лежать, но возможно в видоизменённом состоянии :)
Goxa
2019-10-18 12:07:41
Депутат Романов не разбирается в вопросах строительства дорог. Какая "такая" техника, которой раньше не было в Петрозаводске?
pupsik
2019-10-18 11:47:32
А у незабываемой рск из спб, вроде, такая же техника по городу каталась ?
pupsik
2019-10-18 11:39:00
"Техника у компании из Санкт-Петербурга достаточно серьезная, такой техники в Петрозаводске не было…", - сказал депутат. Разве не было? Заблуждается депутат
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