"Такой техники в Петрозаводске не было". Власти оценили работу дорожных строителей

Строительные компании, ремонтировавшие дороги и тротуары в Петрозаводске в этом году, дают гарантию качества на 4 года.

Такой срок установлен в муниципальных контрактах, сообщил начальник Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

"Официальная гарантия 4 года. Мы надеемся, конечно, что срок этот будет явно превышен", - заявил Бекелев в эфире телеканала "Россия 24. Карелия". По его словам, подрядные организации "адекватно" реагировали на претензии к качеству работ. Участвовавший в телепрограмме депутат Петросовета Дмитрий Романов оценил профессионализм дорожных рабочих и технику петербургской фирмы, которая работает в Петрозаводске. "Техника у компании из Санкт-Петербурга достаточно серьезная, такой техники в Петрозаводске не было…", - сказал депутат. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".