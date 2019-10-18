"Такой техники в Петрозаводске не было". Власти оценили работу дорожных строителей
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Строительные компании, ремонтировавшие дороги и тротуары в Петрозаводске в этом году, дают гарантию качества на 4 года.
Такой срок установлен в муниципальных контрактах, сообщил начальник Управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
"Официальная гарантия 4 года. Мы надеемся, конечно, что срок этот будет явно превышен", - заявил Бекелев в эфире телеканала "Россия 24. Карелия".
По его словам, подрядные организации "адекватно" реагировали на претензии к качеству работ.
Участвовавший в телепрограмме депутат Петросовета Дмитрий Романов оценил профессионализм дорожных рабочих и технику петербургской фирмы, которая работает в Петрозаводске.
"Техника у компании из Санкт-Петербурга достаточно серьезная, такой техники в Петрозаводске не было…", - сказал депутат.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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