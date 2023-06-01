Таксист остановил жительницу Петрозаводска, собиравшуюся отдать аферистам последние деньги

Женщина уже перевела неизвестным более миллиона рублей и собиралась «дарить» деньги дальше, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя женщина, ставшая жертвой аферистов. Мошенники позвонили ей под видом полицейских, сказав, что на ее счетах замечены подозрительные операции и она может помочь найти преступников. Для этого надо было взять кредит и перевести на посторонний счет.

Женщина так и сделала, а через несколько дней ее отправили за новым кредитом в другой банк. Она отправилась туда на такси. Водитель услышал ее разговор по телефону, убедил положить трубку и обратиться в полицию. Ущерб составил более миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.