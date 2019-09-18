Таксист в Петрозаводске украл деньги с карты клиента

Заявитель пояснил, что оставил банковскую карту в такси, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина сообщил, что обнаружил на своём банковском счету недостачу денег в 11 тысяч рублей.

По версии полиции, таксист воспользовался чужой картой и потратил деньги на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.