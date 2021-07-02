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Таксист в Петрозаводске устроил ДТП – молодая девушка госпитализирована

Новости. Происшествия
09:48, 03 Июля 2021
фото: ГИБДД Карелии

Водитель такси при развороте допустил столкновение, в результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 2 июля, в 16.42 в Петрозаводске на пересечении пр. А.Невского и ул. Лесной 30-летний водитель автомобиля lada granta при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка Volkswagen с травмами госпитализирована, ей назначено стационарное лечение.

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Комментарии

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Пионер
2021-07-03 10:04:21
Таксисты,порой неизвестного "происхождения" ,носятся,чтобы заработать, многие из них сидели раньше, сейчас это никого не волнует!?!
Leopol'd
2021-07-03 10:46:28
Пионер, а при чем тут "сидели раньше" и культура вождения?
Гость
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