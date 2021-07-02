Таксист в Петрозаводске устроил ДТП – молодая девушка госпитализирована

Водитель такси при развороте допустил столкновение, в результате ДТП пострадала 21-летняя пассажирка иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 2 июля, в 16.42 в Петрозаводске на пересечении пр. А.Невского и ул. Лесной 30-летний водитель автомобиля lada granta при выполнении разворота не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка Volkswagen с травмами госпитализирована, ей назначено стационарное лечение.