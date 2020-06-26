Таксист заразился коронавирусом в Карелии

Костомукшские медики сообщили о положительном анализе на COVID-19, обнаруженном у местного таксиста.

Об этом сообщает страница межрайонной больницы в соцсети.

"Вчера из инфекционного отделения были выписаны с выздоровлением 6 пациентов: 5 жителей Муезерского района и последний строитель Белопорожской ГЭС. Из лаборатории поступил результат мазка водителя одного из таксопарков Костомукши: в мазке выявлен коронавирус. Соответственно, очень актуально соблюдение водителями такси масочного режима и использование масок пассажирами такси", - сообщили авторы поста.

По данным на 27 июня число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 59 человек за сутки.