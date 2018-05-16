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Новости. Общество
15:08, 16 Мая 2018

Таможенники из Карелии поедут изучать язык соседей

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Летом пройдет языковая учеба для работников таможни из Карелии и Финляндии.

В министерстве экономического развития и промышленности РК состоялась встреча консультативной рабочей группы по таможенной политике. Темой встречи стали вопросы перемещения товаров и грузов через таможню, транспортный коридор Silkkitie (Шелковый путь) и изменения в таможенном законодательстве, сообщает консульство Финляндии в Петрозаводске. 

С финской стороны во встрече приняли участие генеральный директор таможни Финляндии Антти Хартикайнен, генеральный директор Торговой палаты Северной Карелии Матти Вуоярви, гендиректор Агенства регионального развития Йоенсуу "Josek" Пекка Нуутинен, консул Финляндии Тарво Ниеминен. От России – президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Панкратов, первый замначальника Северо-Западного таможенного управления Сергей Березин, представители всех таможенных пунктов пропуска Карелии. Участниками встречи стали также бизнесмены Карелии и Финляндии. 

Антти Хартикайнен рассказал о планах Таможни Финляндии принять участие в соревнованиях кинологов, которые пройдут в поселке Вяртсиля на следующей неделе. В июне группа финских таможенников приедет в Карелию изучать русский язык, летом карельские таможенники также едут в Финляндию на языковую учебу. 

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