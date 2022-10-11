Таможенники Карелии обнаружили незаконные переводы почти на миллиард рублей

Карельская таможня возбудила 29 уголовных дел по фактам незаконных валютных операций по денежным переводам.

В этом году наибольшее количество уголовных дел возбуждено по фактам незаконных валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Переводы осуществляла организованная преступная группа. Об этом сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

— Сумма незаконно переведенных на счета нерезидентов денежных средств превышает 940 миллионов рублей, по всем фактам возбуждено 29 уголовных дел в отношении граждан России и иностранных государств, — сообщил заместитель начальника Карельской таможни Алексей Генералов.

Всего за год таможня возбудила 36 уголовных дел. Среди них — дела о контрабанде сигарет и сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота изъято 7195 пачек сигарет.

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