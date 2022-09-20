Таможенники Карелии нашли в посылке «наркотик» для похудения

Карельские таможенники обнаружили в посылке из Казахстана сильнодействующее вещество под видом препарата для похудения.

Сотрудники таможни пресекли попытку ввоза из Казахстана сильнодействующего вещества под видом разрешенного препарата для похудения. Посылка с 98 капсулами, содержащими сибутрамин поступила в адрес жительницы республики. Об этом сообщили в пресс-службе карельской таможни.

Сибутрамин нашли в пластиковой емкости с надписью официально разрешенного для продажи популярного средства для похудения. Экспертиза показала, что в капсулах находится запрещенное к ввозу в Россию сильнодействующее вещество массой почти 28,5 граммов.

Посылка привлекла внимание таможенников не случайно – двумя месяцами ранее почтовое отправление с аналогичным содержимым от того же отправителя из Казахстана уже поступало в Россию. В первом случае в упаковках было обнаружено 300 капсул с сибутрамином массой 94 грамма.

В обоих случаях в отношении получателей товара Карельская таможня возбудила уголовные дела. Им грозит от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске.