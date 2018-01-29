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Новости. Общество
21:05, 29 Января 2018

Таможенники усилили контроль за покупками россиян за границей

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Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом, пишет газета "Ведомости".

"Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом — в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок", — пишет газета, сообщает РИА Новости.

С проблемами столкнулись многие клиенты бизнес-джетов, сообщил изданию человек, знакомый с руководителями нескольких операторов бизнес-авиации: таможенники усилили контроль. Среди попавшихся есть и крупные бизнесмены, и госслужащие, сообщил сотрудник авиакомпании, занимающейся частными перевозками. Всего начато более 40 экспертиз таких товаров на сумму около 200 миллионов рублей, рассказал изданию федеральный чиновник.

Без пошлины в РФ можно ввезти купленные за границей вещи общей стоимостью до 10 тысяч евро. С суммы выше этого порога нужно заплатить пошлину 30%, иначе грозит штраф, конфискация товара и даже уголовная ответственность.

Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей, заявил газете сотрудник правоохранительных органов. Оба канала, по его словам, полностью заработали в ноябре-декабре. Число выявленных нарушений растет, подтвердил представитель ФТС, больше всего их в "Шереметьево". С декабря 2017 года было пресечено несколько десятков попыток незаконного ввоза дорогих часов, украшений, одежды и аксессуаров известных брендов, рассказал он.

Доступ к информации об оформленных за границей tax free есть у налоговиков, а через их базу — и у таможенников, объяснил изданию старший юрист "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Алексей Карчемов. Обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные о человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне, отметил он.

Второй канал — обмен информацией между правоохранителями — используется при дорогих покупках и не зависит от получения tax free, сообщил собеседник газеты в правоохранительных органах. Обмен информацией налажен, взаимодействие происходит по 296 международным договорам и меморандумам о таможенном сотрудничестве, подтвердил газете представитель ФТС.

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