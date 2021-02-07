Таможенники в Карелии выявили контрабанду леса почти на 1,9 млн рублей

Карельская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) в крупном размере возбудила Карельская таможня. В ходе расследования, проведенного таможенниками при взаимодействии с УФСБ России по Республике Карелия и Петрозаводским линейным отделом МВД России на транспорте, было установлено, что индивидуальный предприниматель в 2019-2020-х годах вывозил лесоматериалов в Финляндию по подложным документам. Они содержали недостоверные сведения о перемещаемых лесоматериалах. Рыночная стоимость контрабандных пиломатериалов из древесины-сухостоя составила почти 1,9 млн рублей.

В результате были возбуждены четыре уголовных дела. Предпринимателю грозит до семи лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее таможня, ФСБ и транспортная полиция в Карелии выявили контрабанду леса на 8 млн рублей.