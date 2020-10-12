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Таможенники в Карелии выявили контрабанду леса на 8 млн рублей

Новости. Криминал
12:38, 13 Октября 2020
фото: © пресс-служба Карельской таможни
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Карельская таможня возбудила пять уголовных дел по фактам незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием установлено, что руководитель одной из фирм и ряд лиц в конце 2019 года вывозили лесоматериалы, предоставив таможенным органам недостоверную информацию об условиях поставки по контракту. Это привело к занижению таможенной стоимости товаров, и, как следствие, – занижению таможенных платежей.

Рыночная стоимость сделок превышает 8 миллионов рублей.

По информации карельской таможни, возбуждено пять уголовных дел. Контрабандистам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Петрозаводске судили мужчину за контрабанду раритетного оружия.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-13 12:43:49
Выявили, но в конце 2019 года, а в 2020 году типа контрабанды леса не было.
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