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Житель Петрозаводска предстанет перед судом за контрабанду раритетного оружия

Новости. Криминал
16:50, 20 Мая 2020
фото: © Пресс-служба Карельской таможни
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Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.

Напомним, арсенал исторического холодного оружия обнаружили в автомобиле жителя Карелии, который возвращался из Финляндии. Злоумышленник был задержан в ходе таможенного досмотра.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, житель Петрозаводска приобрел на аукционах Интернете 30 предметов холодного оружия западноевропейского образца общей стоимостью более 1 млн рублей, отнесенных к категории культурных ценностей, в том числе шпаги и сабли, изготовленные более 100 лет назад.

Согласно заключениям экспертов, объекты исследования оказались боевым и охотничьим холодным оружием, самым древним из которых оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года. Кроме шпаг XVIII и XIX веков, среди предметов находились пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США.

Уголовное дело будет направлено в Сортавальский городской суд.

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