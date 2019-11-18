Житель Карелии пытался провезти через границу раритетное оружие за 1 млн рублей

Арсенал исторического холодного оружия обнаружили в автомобиле жителя Карелии, который возвращался из Финляндии, сообщили в пресс-службе Карельской таможни.

В автомобиле под задними сиденьями и под запасным колесом находились 32 предмета, сабли, кортики, шпаги, на сумму свыше одного миллиона рублей.

Экспертиза выявила, что 30 из ввезенных 32 предметов относятся к культурным ценностям. Согласно заключениям экспертов, объекты исследования оказались боевым и охотничьим холодным оружием, самым древним из которых оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года. Кроме шпаг XVIII и XIX веков, среди предметов находились пехотные и кавалерийские сабли и палаши, в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США.

Возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.