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Новости. Общество
13:47, 16 Января 2019
фото: © Юрий Белинский/ТАСС/Архив

Таможня не дала добро жителю Петрозаводска на провоз 18 кг финской еды

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Петрозаводчанин пытался провезти через границу более 18 кг продуктов, но был остановлен, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В международном пункте пропуска "Люття" были выявлены 2 нарушения правил провоза животноводческой продукции. Так, 7 января 2019 года петрозаводчанин направлялся из Финляндии домой через пограничный пункт "Люття".

С собой он вез готовую продукцию животного происхождения: 5,250 кг сыра, 13 кг йогурта и 270 гр. мясной продукции. Товары были в заводской упаковке и с маркировкой, но общий вес приобретенных товаров составил 18,250 кг, тогда как норма ввоза готовой животноводческой продукции составляет 5 кг на одно физическое лицо. В протоколе нарушитель пояснил, что не знал правил провоза.

В ведомстве отмечают, что путешественники, следующие в Россию через пограничный пункт "Вяртсиля", в основном нарушали правила ввоза животноводческой продукции.

Так, четыре человека пытались провезти через границу сырые продукты: яйца домашней птицы, мясо в соусе, мясо в маринаде (в вакуумной упаковке) без разрешения Россельхознадзора и ветеринарных сопроводительных документов.

С превышением нормы граждане пытались провезти готовую продукцию (сыр, мясные консервы, сосиски и т.д.).

Товары, которые ввозились с нарушениями, были возвращены на территорию Финляндии за счет владельцев. В отношении физических лиц составлены протоколы об административном правонарушении.

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Комментарии

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АК
2019-01-16 14:07:41
Надо было в себе везти, раз такой голодный.
Гость
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