Танкер полностью перекроет движение по трассе «Кола» в Карелию

На трассе «Кола» на 45 минут будет перекрыто движение на мосту через Неву из-за прохождения танкера.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 октября с 10.00 в течении 45 минут будет полностью перекрыто движение транспорта из-за разводки моста через Неву.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке танкера «Бирте Терези» с максимальным высотным габаритом 25 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.