Танцоры из Петрозаводска покорили Москву на всероссийских соревнованиях

На всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту пара из карельской столицы завоевала серебро, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В Москве проходит главный танцевальный марафон года - всероссийские соревнования по танцевальному спорту. В течение недели спортсмены со всей страны борются за медали в различных видах программы.



В рамках студенческих состязаний по европейской программе петрозаводские спортсмены Вероника Грудинина и Павел Карпов завоевали серебро среди 93 танцевальных пар.



В категории «юноши, девушки 12–13 лет, европейская программа» карельский танцевальный дуэт Веры Марковой и Алексея Майорова вошел в пятерку сильнейших из 238 танцевальных пар. Наши танцоры заняли четвертое место.