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29.05.2020 21:00

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Новости. Вечерняя столица
19:40, 30 Мая 2020
фото: © Jordan Strauss/Invision/AP
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Режиссер Квентин Тарантино признался, какую кинокартину считает лучшей.

Тарантино рассказал в сети, что "Социальная сеть" — его самый любимый фильм за последние несколько лет. Ленту снял Дэвид Финчер, также известный по "Бойцовскому клубу" и "Исчезнувшей", пишет "Evo-rus.com".

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия.

"Это "Социальная сеть", без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов", — сказал он.

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