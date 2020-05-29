Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Режиссер Квентин Тарантино признался, какую кинокартину считает лучшей.

Тарантино рассказал в сети, что "Социальная сеть" — его самый любимый фильм за последние несколько лет. Ленту снял Дэвид Финчер, также известный по "Бойцовскому клубу" и "Исчезнувшей", пишет "Evo-rus.com".

Тарантино дал интервью изданию Premiere, во время которого у него спросили о фаворите среди кинолент. Артист даже настоял, что это лучшая картина десятилетия.

"Это "Социальная сеть", без вопросов. Это номер один, потому что фильм лучший, вот и всё! Просто подавляет всех конкурентов", — сказал он.