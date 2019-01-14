Тарифы на капремонт домов в РФ запланировали поднять в пределах роста НДС

Минстрой России намерен увеличить тарифы на капремонт многоквартирных домов в пределах роста НДС.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Интерфакс".

"До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора о проведении капитального ремонта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года договора о проведении капитального ремонта в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями договора о проведении капитального ремонта", - говорится в документе.

Как сообщалось, из-за повышения НДС с 18% до 20% Минэкономразвития предложило отказаться в 2019 году от традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Ведомство предложило повысить тарифы на 1,7% в начале года (по оценке МЭР, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС) и на 2,4% с 1 июля. В МЭР отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.