Подписаться
Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 14 Января 2019
фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Тарифы на капремонт домов в РФ запланировали поднять в пределах роста НДС

Загрузка...

Минстрой России намерен увеличить тарифы на капремонт многоквартирных домов в пределах роста НДС.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет "Интерфакс".

"До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения договора о проведении капитального ремонта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года договора о проведении капитального ремонта в пределах увеличения в соответствии с законодательством РФ ставки налога на добавленную стоимость в отношении работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями договора о проведении капитального ремонта", - говорится в документе.

Как сообщалось, из-за повышения НДС с 18% до 20% Минэкономразвития предложило отказаться в 2019 году от традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля. Ведомство предложило повысить тарифы на 1,7% в начале года (по оценке МЭР, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС) и на 2,4% с 1 июля. В МЭР отмечали, что такая индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

В конце сентября правительство РФ поддержало предложение Минэкономразвития. Вице-премьер Виталий Мутко заявлял, что бюджеты субъектов РФ будут выплачивать компенсации тем гражданам, платежи которых за ЖКУ будут превышать установленные нормы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.01.2019, 15:08
Алиханов невиновен, и теперь это знают все
07.01.2019, 09:36
ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска
09.01.2019, 10:33
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами"
07.01.2019, 16:16
ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске
08.01.2019, 11:12
ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные напали на охранника ДК "Машиностроитель"
07.01.2019, 11:05
Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 12:12
Обществоведение
Церковный налог как индикатор религиозности общества 5
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
Вот так полетали! 3
Сегодня 10:15
"Возможность прямых фальсификаций исключается" 1
11.01.2019 12:14
Кредиторы АО "Пряжинское" могут остаться без денег 3
11.01.2019 09:30
Алиханов невиновен, и теперь это знают все 21
09.01.2019 15:08
Вся аналитика

Медиа

Жители Петрозаводска встретили Рождество в 2019 году
10.01.2019 14:36
все фото и видео

Опрос

Где и как вы провели новогодние каникулы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»