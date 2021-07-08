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Тарифы на услуги ЖКХ в Карелии выросли с 1 июля больше, чем обещали власти

Новости. Общество
09:28, 09 Июля 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Рост тарифов на различные виды жилищно-коммунальных услуг в Карелии с 1 июля составил от 1% до 7,3% вопреки заявлению ФАС о том, что они увеличатся, в среднем, не больше чем на 3,3%.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

С 1 июля в Карелии тарифы на водоотведение увеличились на 7,3% (до 31 рубля 5 копеек за кубометр), водоснабжение холодное и водоотведение — на 3,6% (658 рублей 71 копейка  в месяц на человека), водоснабжение горячее –3,9% (181 рубль 66 копеек за кубометр), водоснабжение холодное — 1% (37 рублей 7 копеек за кубометр).

На сколько подорожали другие виды ЖКУ, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-09 09:49:42
Очень хотели в рынок наши люди. А Россия не заточена ментально под него. Обманули перестройщики.
Сергей
2021-07-09 09:37:48
Ничего святого для местных чинушек и монополистов нет . И так уровень жизни в регионе один из самых худших в России , так нет . надо усугубить ситуацию ..
Гость
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