Тарифы на ЖКУ в Карелии снизились в феврале

Средние тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение в Карелии в феврале снизились по сравнению с декабрем 2017 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-февраль 2018 года". Так, тариф на отопление в феврале составил, в среднем, 2232,3 рубля за Гкал, что на 2,5% меньше, чем в декабре 2017 года, сообщают "Вести Карелии".

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