Татьяна Лазарева и Михаил Шац больше не живут вместе

51-летняя телеведущая Татьяна Лазарева больше не живет с супругом, 53-летним юмористом и телеведущим Михаилом Шацем.

Ведущая рассказала о расставании в интервью каналу "А поговорить?" на YouTube.

Сейчас Татьяна живет в испанском городе Марбелья вместе с дочерью Соней. Лазарева объяснила, почему приняла такое решение: "Я сказала: "Все, я больше не могу". У меня и там работы нет, и тут работы нет, ну я уж лучше тут буду".

Михаил принял решение остаться в Москве. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", - призналась Татьяна.

Телеведущая переживала тяжелую депрессию. "Прошлым летом я реально хотела повеситься. Олимп, который был у нас во всем... И творческий союз очень мощный. Мы с ним работали, жили, нам было очень комфортно", - вспоминает Лазарева.

Татьяне было тяжело жить вне зоны комфорта: "Нас так воспитывали, что профессия у тебя на всю жизнь, брак у тебя на всю жизнь, даже квартира у нас была на всю жизнь".

Телеведущая отметила, что не видит смысла в золотой свадьбе, если супруги "живут параллельной жизнью".

"У него какая-то своя история, и ему клево, у меня своя — и мне тоже клево", - заявила звезда.

Несмотря на расставание, Татьяна считает Михаила членом своей семьи: "Это самый близкий человек для меня, и я для него, безусловно, тоже".

Татьяна Лазарева и Михаил Шац начали встречаться в 1998 году. В 2011 году пара узаконила отношения. Супруги воспитывают троих детей: 23-летнего сына Степана, 20-летнюю дочь Соню и 12-летнюю дочь Антонину, отмечает Cosmo.

Недавно Татьяна Лазарева призналась, что страдает язвенным колитом (воспалительным заболеванием кишечника): "Диагноз мне поставили в 2014 году. Сейчас я понимаю, что не нужно стесняться этой болезни. Проблема никуда не исчезнет, если делать вид, что ее нет".