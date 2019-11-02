Татьяна Навка отдаст деньги за выступление в помощь Заворотнюк

Фигуристка и продюсер ледовых шоу приняла решение полностью отдать выручку от одного из шоу на лечение Анастасии Заворотнюк, о чем ее представители сделали официальное заявление:

«Творческий коллектив компании Navka Show выражает искреннюю поддержку своему коллеге, исполнителю ведущих мужских ролей в шоу "Руслан и Людмила" и "Аленький цветочек" Петру Чернышеву и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления. Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат. Поэтому компания Navka Show приняла решение передать все средства, которые будут собраны от показа шоу "Аленький цветочек" 10 ноября в ДС "Мегаспорт", в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - отмечаетсяв заявлении.

"Анастасия — светлый, искренний и позитивный человек. И главное, за внешней хрупкостью и красотой скрывается сильная и волевая личность. Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", — сообщила Татьяна Навка, пишут "7Дней".