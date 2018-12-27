Татьяна Навка рассказала о разводе

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По словам Татьяны Навки, для нее этоочень непростое время.
Известная фигуристка рассказала о разводе с первым мужем Александром Жулиным.
Брак спортсменки с тренером Александром Жулиным длился десять лет. Навка признается, что развод стал для нее серьезным испытанием. Тем не менее бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка, пишет издание "Дни.ру".
"Жизнь, к сожалению, такая штука, почему-то так происходит. Это было очень непростое время для семьи, для меня. Но тогда важно было сохранить ребенка – в психологическом плане. Я благодарна Саше за то, что он полностью в воспитании ребенка был со мной солидарен и всегда вставал на мою сторону", – отметилаТатьяна Навка.
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