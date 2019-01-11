Татьяну Кезик поздравили с назначением на должность председателя Арбитражного суда Карелии

Председатель Арбитражного суда Северо-Западного федерального округа Сергей Маркин поздравил с назначением нового председателя карельского арбитража Татьяну Кезик .

Напомним, указом президента РФ от 30 декабря 2018 года Кезик назначена председателем суда на 6-летний срок. Она с 2001 года работает в Арбитражном суде республики, с 2002 года - в качестве судьи.

"Сегодня Татьяну Кезик официально представили в качестве Председателя Арбитражного суда Республики Карелия. С вступлением в должность Т. Кезик поздравили Председатель Арбитражного суда Северо-Западного федерального округа Сергей Маркин", - рассказали в пресс-службе правительства.

В своем выступлении Сергей Маркин отметил, что Арбитражный суд Карелии – один из лучших не только на Северо-Западе России, но и, в целом, по стране, с хорошим коллективом – дружным, профессиональным, молодым.

Как отметили в пресс-службе карельского правительства, деятельность Арбитражного суда республики чрезвычайно значима для региона. Она помогает бизнес-собществу формировать цивилизованные отношения, находить правовые и обоснованные решения в спорных ситуациях, содействует обеспечению инвестиционной привлекательности региона и дальнейшему развитию экономики Карелии.