Театр драмы Карелии отправится с двумя спектаклями на международный фестиваль в Санкт-Петербург

Театр драмы Карелии «Творческая мастерская» примет участие в Международном театральном фестивале стран СНГ «Встречи в России» в Санкт-Петербурге.

На сцене театра «Балтийский дом» актеры «ТМ» сыграют два спектакля: 5 апреля — трагикомедию «ПетерБУРГ», 7 апреля — драмеди «1/101». Об этом сообщили в Минкультуры репсублики.

В фестивале «Встречи в России» также примут участие театры из Кыргызстана, Армении, Республики Беларусь, Узбекистана, Южной Осетии, Казахстана.

«Встречи в России» — первый в России фестиваль русскоязычных театров ближнего и дальнего зарубежья. Проводится ежегодно с 1998 года. Цель фестиваля — укрепление культурных связей с соотечественниками, живущими за рубежом. За годы существования проекта во многом благодаря ему возникли новые фестивали русскоязычных театров не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья.

Почти за четверть века на фестивале были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров, за это время в нем приняли участие более 60 театров, сыграно около 200 спектаклей.

С 2008 года по итогам зрительского голосования лучшему спектаклю присуждается Премия имени народного артиста СССР Кирилла Юрьевича Лаврова.