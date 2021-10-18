Театр драмы Карелии «ТМ» познакомит зрителя с историей из Ладвинского интерната

Актеры «Творческой мастерской» Людмила и Валерий Баулины покажут эскиз спектакля по повести карельской писательницы Яны Жемойтелите «Запретная зона».

Как рассказали в Театре драмы Карелии, 1 ноября «ТМ» вновь возвращается к проекту «Земляки». Очередная встреча в рамках этого проекта познакомит зрителей «ТМ» с творчеством известной карельской писательницы Яны Жемойтелите — стихами и полной драматизма повестью «Запретная планета».

«Запретная планета» — это история взросления петрозаводского подростка в стенах ладвинского интерната для умственно отсталых детей. Пьеса основана на реальных событиях.

Эскиз спектакля по этой повести в постановке московского режиссера Ольги Матвеевой представят актеры театра — народная артистка Карелии Людмила Баулина и заслуженный артист Карелии Валерий Баулин.

Напомним, в прошлом году творческой группе Театра драмы — артистам Людмиле Баулиной, Валерию Баулину и режиссеру Александру Побережному-Береговскому — была присуждена республиканская премия в области культуры за спектакль «Матренин двор».