Театралов Карелии приглашают пошекспирить на церемонии вручения "Онежской маски" (ВИДЕО)

На церемонии вручения республиканской театральной премии "Онежская маска" публику ждет спектакль-капустник вокруг творчества Уильяма Шекспира.

В этом году главную театральную премию в Карелии будут вручать по итогам сезонов 2018/2019 и 2019/2020 годов. Церемония состоится 29 марта в Музыкальном театре.

Как сообщили в Театре драмы Карелии "Творческая мастерская", в этот день публику ждет яркий и очень смешной спектакль-капустник "Тринадцатая ночь, или что угодно". Представление станет праздником не только для артистов, но и не даст соскучиться даже самому искушенному зрителю. Церемония, которую ставит заслуженная артистка Карелии Снежана Савельева, будет закручиваться вокруг творчества Уильяма Шекспира. В двухчасовом спектакле примут участие артисты всех театров города.

"Приходите, пошекспирим!" – пишут в паблике "ТМ".