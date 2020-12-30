Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска 1
30.12.2020 19:04
Астролог объяснила, почему оливье и холодец под запретом в новогоднем меню этого года 2
30.12.2020 23:30
Варламов составил рейтинг самых опасных городов России 2
30.12.2020 19:40
"Надежда есть всегда": отряд "ЛизаАлерт" рассказал о поисках пропавшего мальчика в Карелии 1
30.12.2020 13:21
Мужчина замерз на рыбалке в Карелии 2
30.12.2020 12:24
В Карелии отправлен в отставку глава Минприроды республики 6
30.12.2020 12:05

Театры и музеи в Карелии откроются второго января

Новости. Культура
11:00, 31 Декабря 2020
фото: © Музыкальный театр Республики Карелия
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение, которое регламентировало работу учреждений культуры в новогодние праздники.

В распоряжение главы Карелии внесено изменение, касающееся работы театров, музеев и кинотеатров в новогодние дни. С 28 декабря в республике была приостановлена работа театров, концертных залов и музеев. В соответствии с новым распоряжением они будут закрыты по 1 января 2021 года включительно. Ранее запрет действовал по 3 января. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
24.12.2020, 11:57
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»