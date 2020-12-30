Театры и музеи в Карелии откроются второго января

Глава республики Артур Парфенчиков внес изменения в распоряжение, которое регламентировало работу учреждений культуры в новогодние праздники.

В распоряжение главы Карелии внесено изменение, касающееся работы театров, музеев и кинотеатров в новогодние дни. С 28 декабря в республике была приостановлена работа театров, концертных залов и музеев. В соответствии с новым распоряжением они будут закрыты по 1 января 2021 года включительно. Ранее запрет действовал по 3 января. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Ранее сообщалось, что глава Карелии разрешил кинотеатрам работать в новогодние праздники.