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Новости. Общество
16:46, 11 Ноября 2018

Техперсонал школ и детсадов Карелии собираются перевести на аутсорсинг

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Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич рассказал, как оптимизируют сферу образования в Сегежском районе.

Буквально вчера на почту пришло сообщение: "Я инвалид, у меня на иждивении двое детей. Меня сокращают, работаю уборщицей в школе. Что делать?"

В Сегежском районе началась очередная волна оптимизации в учреждениях образования. У этой оптимизации даже есть название, которое было утверждено на сессии районного Совета – "Программа оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы". До этой "волны" аналогичное прошло в дошкольных образовательных учреждениях. 44 человека, в большинстве своем технический персонал, были уведомлены о том, что "из-за уменьшения количества воспитанников" должны оздоровить бюджет района. И именно они должны стать "жертвами" неполного рабочего дня, работая не на целую ставку, а на 0,5 или 0,75 ставки.

Но, оговорюсь, где-то заведующие пытались доказать ошибочность такого решения со стороны районной власти или, идя по пути – сокращая ставку, предложили людям какую-нибудь подработку (+ 0,25-0,5 ставки дополнительно). А где-то "резали по живому", не утруждая себя даже провести, хотя бы для проформы, нормирование рабочего дня своих сотрудников. Один из заведующих в разговоре со мной упомянул, что пытался убедить главу района искать иные пути сокращения неэффективных расходов, хотя они минимальны в системе ДОУ. Но что значит разговаривать с человеком, который ранее работал в пенитенциарной системе? Правильно, 10 октября 2018 года  им было выпущено постановление за №930, в соответствии с которым руководители образовательных учреждений, сейчас внимание, будет написано очень красиво, за "невыполнение мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению эффективности расходов консолидированного бюджета, в рамках реализации программы оздоровления муниципальных финансов в районе" могут быть лишены стимулирующих выплат. Или уволены, о чем мне упомянули в инспекции по труду РК. Шах и мат руководителям.

Подробнее читайте здесь.

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