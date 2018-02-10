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Новости. Общество
15:03, 10 Февраля 2018

ТЕКСТ НЕДЕЛИ: История о том, как семья в Карелии борется за жизнь своего сына, который не может дышать

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Родители уже 4 года спят по очереди, чтобы их сын Захарка не умер.

Из-за врачебной ошибки Захарка стал инвалидом. Первые 1,5 года малыш провел в реанимации, а после по решению консилиума врачей был отправлен домой на доживание, где уже 2,5 года, вопреки страшным прогнозам, продолжает жить.

Жить ему, конечно, не просто: глотать он не может, дышит через трубку, вставленную в трахею, кормят его с помощью зонда, который пропускают через нос прямо в желудок. Заболеть может в любой момент, от любой инфекции, поэтому рядом с кроваткой практически никогда не выключается ультрафиолетовая лампа. В течение нескольких лет родители не спят и дежурят у кроватки, откачивая жидкость из дыхательной трубки, чтобы Захарка не задохнулся.

Сегодня появилась возможность снять эту дыхательную трубку из горла мальчика и дать ему возможность дышать самостоятельно. Но, к сожалению, в России не берутся за такую сложную операцию, а врачи Израиля готовы прооперировать 4-летнего Захара.

На операцию необходимо 20 тысяч долларов. Средства собирают уже продолжительное время, каждый раз продлевая сбор и отдаляя такую спасительную для ребенка операцию.
По словам родителей, помогают все: и волонетры, организовавшие в соцсетях группы поддержки Захарки, и фонд Арины Тубис, и неравнодушные люди, но сумма очень большая и для простой семьи из поселка неподъемная.

У нас на сайте "Столицы на Онего" опубликована история мальчика-инвалида Захарушки, который 4 года отчаянно борется за жизнь и изо всех сил старается с помощью родных и друзей дожить до того момента, когда сможет вылететь в Израиль, где ему подарят возможность самостоятельно дышать.

После опубликования материала о Захарке на счет родителям была переведена большая сумма денег (270 тысяч), которая приблизила заветную мечту, но пока не сделала ее осуществимой.

Мама Захарки – Юлия передает всем, кто помогает и верит, материнский поклон.

Почему Захарка стал инвалидом и как родители борются за его жизнь, читайте здесь.

Если вы захотите помочь:

Группа помощи в ВК: vk.com/ereminzaharhelp
Страница в Инстаграм: instagram.com/eremin_zahar_help
Документы: vk.com/album-90490987_213433633
Счета на лечение: vk.com/album-90490987_231593021
Реквизиты: vk.com/topic-90490987_35278586
Наша история: vk.com/topic-90490987_31967524
Размещение в ПВМ: vk.com/wall-27655043_125320
БЫСТРЫЕ СПОСОБЫ ПОМОЧЬ ЗАХАРУ ЕРЕМИНУ:
Реквизиты:
 Карта Сбербанк: 5469 2500 1197 4239
Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна
 МТС: +7 (911) 403 30 73
 Яндекс Деньги: 410012990083178
 Qiwi-кошелек: +79114153592
 Paypal: 79114153592@mail.ru

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-02-10 16:06:58
Люди то помогли , а где остальных помощь чиновников , общественников , депутатов всяких и т.д ????????????????
Гость
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