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Tele2 назвала популярных хип-хоп исполнителей на Северо-Западе

Новости. Общество
10:00, 16 Декабря 2020
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Tele2 составила рейтинг музыкальных предпочтений абонентов оператора в аудиостриминговом сервисе СберЗвук на Северо-Западе.

В 2020 году популярными остались жанры поп и хип-хоп. Интересно, что во время режима самоизоляции с апреля по июнь среднее время прослушивания увеличилось на 6%.

Абоненты Tele2 на Северо-Западе чаще слушали музыку в жанре поп и хип-хоп по данным сервиса СберЗвук. Музыкальным хитом стала "Любимка" от Niletto (Данилы Прыткова). На втором месте рейтинга оказалась композиция "РАТАТАТАТА" от MORGENSHTERN и Вити АК. Кроме того, другой трек MORGENSHTERN в дуэте с Элджеем – Cadillac, занял пятое место в рейтинге. В пятерку лидеров вошли также "Луна не знает пути" в исполнении группы "Тайпан" и певицы Agunda и "Увезите меня на Дип-хаус" от GAYAZOV$ BROTHER$ (Тимур и Ильяс Гаязовы).

Среди исполнителей наиболее востребованной стала российская поп-певица Zivert (Юлия Сытник). Вторую строчку рейтинга занял украинский дуэт Artik & Asti (Артем Умрихин и Анна Дзюба). MORGENSHTERN (Алишер Валеев) оказался на третьей позиции. Другой российский дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых, выступающих под псевдонимом GAYAZOV$ BROTHER$, разместился на четвертом месте. Замыкает Топ-5 рэп-дуэт HammAli & Navai, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Громова и Наваи Бакирова.

Во время режима самоизоляции абоненты Tele2 больше слушали музыку, чем в другие дни — с апреля по июнь 2020 года среднее время прослушивания одним пользователем за день увеличилось на 6%. Многочисленные исследования показывают, что музыка может влиять на биологическую реакцию на стресс: она помогает отвлечься от повседневного стресса, подавить или выплеснуть негативные эмоции.

Мультиплатформенный аудиосервис СберЗвук позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Клиенты Tele2 с премиум-подпиской могут скачивать любые композиции в телефон и слушать их даже без интернета в автономном режиме. Чтобы воспользоваться СберЗвуком, его необходимо скачать в Google Play или App Store и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки "Мой Tele2", архивной линейки "Черный" и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет.

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