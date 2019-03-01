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Новости. Экономика
14:21, 01 Марта 2019

Tele2 назвала популярных на Северо-Западе хип-хоп исполнителей

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Tele2 составила рейтинг музыкальных предпочтений абонентов в северо-западном регионе. В 2018 году они практически не слушали рок, а на звонках чаще звучали треки поп-исполнителей и представителей рэп и хип-хоп направлений.

Tele2 проанализировала данные сервиса "Гудок" за 2018 год. В расчет были взяты мелодии, которые устанавливали минимум тысячу раз. В топ попали свыше 60 мелодий. Большинство из них относились к жанру популярной музыки. На втором месте – хип-хоп, а на третьем – шансон. Наименее востребованы среди пользователей сервиса оказались мелодии из категории "рок".

Среди рэп-исполнителей наиболее востребованным стал американский музыкант Post Malone. Весь год в топе держался его прошлогодний хит Rockstar, записанный при участии 21 Savage. Также часто устанавливаемым стал саундтрек Candy Paint из фильма "Форсаж 8" и сингл Better Now из нового альбома музыканта.

Остальные строчки топ-5 рэп и хип-хоп исполнителей заняли русскоязычные артисты. Популярностью пользовались мелодии Элджея: "360°", "Ребенок рожденный сиять", Nokia и другие. Белорусский рэпер CYGO закрепился на третьем месте с треком Panda E. Далее в рейтинге идет Джиган с хитом "ДНК", записанным совместно с Артемом Качером. Также устанавливали его песни "Молоды мы" и "Лови меня". Замыкает пятерку самых востребованных рэп-исполнителей казахстанский артист Jah Khalib. Пользователям понравился его трек "Медина", вошедший также в топы рейтингов Apple, YouTube и Яндекса.

С помощью услуги "Гудок" абоненты Tele2 могут заменить стандартные гудки на мелодию, выбрав из десятков тысяч популярных композиций по номеру 0550 или в специальном каталоге на сайте.

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