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Новости. Экономика
14:05, 11 Марта 2019

Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль

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Tele2 объявила консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за 2018 год.

В 2018 году компания достигла следующих основных финансовых показателей: выручка выросла на 16,4% в сравнении с 2017 годом и достигла 143 млрд рублей; показатель EBITDA составил 43,7 млрд рублей − увеличился на 43,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; показатель рентабельности EBITDA достиг 30,5%, увеличившись на 5,7 п. п. по сравнению с 2017 годом; объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%; соотношение CAPEX к выручке составило 18%. Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей, а коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 30% и достиг значения 2,8.

В 2018 году компания достигла следующих ключевых операционных показателей: абонентская база компании на 31 декабря 2018 года составила 42,3 млн человек, увеличившись на 1,7 млн человек за год; средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 11,5% и составил 281 рубль; годовой отток абонентов сократился на 0,8 п. п. и составил 37,5%; количество активных пользователей мобильного интернета за год выросло на 26%; число абонентов MVNO на сети Tele2 составило 1,75 млн человек, увеличившись за год на 75% (не учитываются в абонентской базе компании).

"Успешные финансовые и операционные результаты Tele2 подтверждают эффективность нашей бизнес-стратегии и коммуникационной платформы "Другие правила". В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсеттера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G – средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году. Знаковым событием 2018 года для нас стал выход на чистую прибыль, и в этом году мы продолжим ее наращивать. Также мы сосредоточимся на развитии основного драйвера выручки – передаче данных – и дальнейшем снижении соотношения долга к EBITDA",– заявил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Новости Телекома

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