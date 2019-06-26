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Новости. Экономика
14:37, 26 Июня 2019
фото: Tele 2

Tele2 поздравит жителей Петрозаводска с Днем города

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Tele2 поддержит праздничное мероприятие, которое пройдет в Петрозаводске по случаю Дня города и откроет онлайн-парк на Онежской набережной у памятника Куусинену.

В субботу, 29 июня, в Петрозаводске для горожан подготовили развлекательные мероприятия на любой вкус: от выступления модного диджея до исторической реконструкции.

Tele2 на своей площадке предложит петрозаводчанам возможность отдохнуть по другим правилам и ощутить на себе скорость мобильного интернета 4G. Тут можно сделать сферическое селфи в специально оборудованной фотозоне и моментально поделиться им в соцсетях, сыграть в разнообразные игры и поучаствовать в конкурсах с ценными призами.

После активного времяпрепровождения каждый гость сможет перевести дух в лаунж-зоне на удобных пуфах, подзарядить гаджеты и выпить кофе. Кроме того, специалисты оператора проконсультируют по вопросам мобильной связи и помогут подобрать подходящие тарифы из линейки "Мой Tele2".

Напомним, с начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства сети в России. По данным Роскомнадзора, с января по май 2019 года компания увеличила количество базовых станций на 13%, а РЭС четвертого поколения – на 25%. В Республике Карелия оператор расширил сеть в Олонце, Кеми, Сегеже, Новой Вилге и на станции Шуйская, а также в популярном среди туристов горном парке "Рускеала" и на территории музея деревянного зодчества в Кижах.

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